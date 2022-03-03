Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3 olacağını açıkladı.

TBF, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."