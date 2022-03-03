Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak

03.03.2022 16:14
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3 olacağını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3 olacağını açıkladı.

TBF, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."


YORUMLAR
500
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak Basketbol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi Basketbol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:38:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement