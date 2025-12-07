Kadınlar derbisinde Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe 11'de 11 yaparak liderliğe yükseldi - Son Dakika
Kadınlar derbisinde Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe 11'de 11 yaparak liderliğe yükseldi

07.12.2025 16:01
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray GAİN'i 1-0 mağlup ederek 11'de 11 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray GAİN karşılaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0 kazandı.

TEK GOL PENALTIDAN

Karşılaşmanın ilk yarısı yüksek tempoyla geçti ancak her iki takım da aradığı golü bulamadı. İkinci yarıda da karşılıklı ataklar sürerken, Fenerbahçe 64. dakikada Marta Cox'un penaltıdan attığı golle öne geçti ve maçı kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE 11'DE 11 YAPTI, LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 11'de 11 yapan Fenerbahçe, 33 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. Ligde 10'da 10 yapan Galatasaray ise ilk kez kaybederek 30 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Ankara BB Fomget Spor Kulübü ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray, sahasında Hakkarigücü Spor'u konuk edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Gain, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (17)

  • Mehmet Bey Mehmet Bey:
    FB oyuncusu 9.dakikada gole giden topu ELİYLE uzanarak çizgiden çıkardı! FB 9.dakikada KIRMIZI kart görmeli ve GS penaltı kullanmalıydı! Yetmedi bi de FB lehine penaltı uydurdu hakem. Skandal olaylar yaşandı, sorusturma olmalı. 83 6 Yanıtla
    Osİcardi Osİcardi:
    amatörde yasansa hakemi döverlerdi. bizim yöneimin sesi çıkmadıkça her haltı yapıyorlar. tek çabaları emek çalma üzerine kurulu şikeilerin 32 5
    875387 875387:
    bencede Galatasaray Samsunspor maçı da soruşturulması dimi 0 8
    Apple User Apple User:
    ağla trol 0 4
  • Delikanlı Delikanlı:
    fenerli kadın elini uzatıp topu çıkardı kaleden kırmızı penaltı verilmedi. her yerde emek çalıyorlar, ama uzun vadede ALLAH hep bi yerlerinden çıkarıyor çok şükür! 50 6 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    Fener her yerde dersini veriyor turuncu takıma 0 6
  • osman biçer osman biçer:
    burda bile penaltı jokeri 36 8 Yanıtla
  • tm2kc2qn4n tm2kc2qn4n:
    hahahahah kadınları bizi yenmiş hani kutlamalara çıkmadı daha bunlar hazırlıkmı yapıyorlar acaba 25 6 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    Fenerbahçe bu yıl profesyonel branşların hiç birinde gsye yenilmedi sadece erkek futbolda gs ile bir beraberliği var neden aceba bir tarafta dünyanın en büyük spor kulübü diğer tarafta karaborsa bilet illegal bahis reklamlı sahte sponsor banka fonu yanlış futbolcu maaşları siyasi bağlantılı yanak okşatan hakem destekli pensilvanya hocalı say say bitmez ne olduğu belli olmayan illegal futbol takımı... eksik yazdığım birşeyler varsa kusura bakmayın o kadar çok şey var ki... 4 22 Yanıtla
    Mehmet Bey Mehmet Bey:
    Daha geçen erkek voleybolda GS kazandı, o da GS bütçe ayırmıyor buralara :) Örgüt taktiklerine ylanlarla algıya devam siz. Sonuç ne örgütler çökünce şampiyonluksuz geçen yıllar. Kendinizi paralayıp aglyıp kudurmnızla kalıyonuz, GS başarılarını izliyorsunuz :D 33 3
    838383 838383:
    peki sayın çok bilmiş uefadan tescilli şike takımı kim? 28 4
    Sk 06 Sk 06:
    her türlü dümen var fetösaraylı şikeciler bahisçiler sahtekar gw 2 10
    hakan1122 hakan1122:
    nasıl da gsli troller hemen yazmış Allah Fenerbahçeyi her dalda başınızdan eksik etmesin yoksa kendinizi ne sanarsınız sadece futbolda destekler kesilsin futbolda herşey bir gün ortaya çıkacak çıkınca da hepinizin sesi kesilecek... o zaman o meşhur söz kulaklarda çınlayacak bağırın u... en büyük Fenerbahçe... 0 4
    Apple User Apple User:
    çok güzel özetlemişsin tebrikler 0 3
