Kadınlar EuroLeague Altılı Finali'nin Zaragoza ev sahipliği anlaşması üç yıl uzatıldı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, Casademont Zaragoza ve İspanya Basketbol Federasyonu (FEB) arasında 2025-2027 dönemini kapsayan ev sahipliği anlaşması üç yıl uzatıldı. Buna göre Zaragoza, Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) Altılı Finali'ne 2028, 2029 ve 2030 yıllarında ev sahipliği yapacak.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Zaragoza Belediye Başkanı Natalia Chueca ve Aragon Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Mar Vaquero ile birlikte törende anlaşmaya imza attı. Törende basın mensuplarının soruları da yanıtlandı. Garbajosa, "Altılı Final, Zaragoza'da şimdiden bir marka haline geldi. Bunu hem taraftarların tepkisinde hem de organizasyonu yerinde takip etmek için başka ülkelerden gelen ziyaretçilerde gördük. Bir sonraki dönem için başka şehirler ve kulüpler de ev sahipliği yapmak istedi. Kadın basketbolu büyüyor ve bu büyümeyi sürdürmek için Zaragoza'da yakaladığımız standartları korumak istiyoruz. Kadınlar EuroLeague, 2030'a kadar burada gelişmeye devam edecek" dedi.

Zaragoza Belediye Başkanı Natalia Chueca, "Gelecek yıl Avrupa Spor Başkenti olacağız. Bu organizasyonu Zaragoza'da düzenlemek, spora verdiğimiz önemi somut biçimde gösteriyor. Altılı Final yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Daha da önemlisi, son organizasyondaki seyirci katılımında da gördüğümüz gibi, gençlerin basketbola ve özellikle kadın basketboluna ilgisini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Kamil Novak ise "Altılı Final'in başarısında ev sahiplerinin çalışması kadar Zaragoza'daki taraftarların da payı var. FIBA Avrupa ve Casademont'un Altılı Final'de uygulamaya koyduğu yeniliklerin bu kadar başarılı olmasını taraftarların desteğine borçluyuz. Zaragoza halkı Kadınlar EuroLeague'i ve Altılı Final'i benimsedi" dedi.

Seyirci deneyimini iyileştirmek için Pabellon Prncipe Felipe'de yenilemeler yapılacağı ve salona mart ayına kadar yeni bir küp ekran kurulacağı açıklandı.

Altılı Final'e ilk kez 2025'te ev sahipliği yapan Zaragoza'da, 2026 organizasyonunda seyirci rekoru kırıldı. Üç gün boyunca tüm seanslar 10 bin 828 seyirciyle tam kapasite oynandı. İki Türk takımının karşı karşıya geldiği 19 Nisan 2026 tarihindeki finalde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 68-55 yenerek Kadınlar EuroLeague'de üçüncü kez şampiyon oldu.

2027 Kadınlar EuroLeague Altılı Finali, 14-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Zaragoza, organizasyona üst üste üçüncü kez ev sahipliği yapacak.