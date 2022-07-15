Kadınlar Euroleague'de gruplar belli oldu - Son Dakika
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Kadınlar Euroleague'de gruplar belli oldu

15.07.2022 15:18
Kadınlar Euroleague'de gruplar belli oldu

Euroleague Kadınlar 2022-2023 normal sezonu grupları, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.

Euroleague Kadınlar 2022-2023 normal sezonu grupları, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu. Fenerbahçe 1. torbadan, Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'yse 5. torbadan kuraya katıldı. 11-13 Ekim'de play-off oynayacak Botaş, 8. torbada yer aldı.

Avrupa'nın 1 numaralı basketbol organizasyonu Euroleague 2021-2022 sezonunda Final-Four'a ev sahipliği yapan ve Avrupa 2.'si olan Fenerbahçe, bu sezon A Grubu'nda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin rakipleri ise KSC Szekszard (Macaristan), BC Polkowice (Polonya), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Tango Bourges Basket (Fransa), Valencia BC (İspanya), ZVVZ USK Praha (Çekya) oldu. Gruptaki son takım da KKZ Crvena Zvezda (Sırbistan), ACS Sepsi-SIC (Romanya) ve Olympiakos SFP'den (Yunanistan) birisi olacak.

Geçen sezon EuroCup Women'da, Final-Four oynama başarısı gösteren Mersin Yenişehir Belediyesi ise B Grubu'nda yer alırken, Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika), Beretta Famila Schio (İtalya), Basket Landes (Fransa), Sopron Basket (Macaristan), Perfumerias Avenida (İspanya) gruptaki rakipleri oldu. Grubun diğer iki takımı Villeneuve d'Ascq-LM (Fransa)-Spar Girona (İspanya) ve Botaş Spor Kulübü (Türkiye)-DVTK Hun-Therm(Macaristan)-Elizur Landco Ramla (İsrail) eşleşmelerinin kazananı olacak.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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