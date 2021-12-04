Kadınlar Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 33 Kızıltepe Spor Lisesi SK: 24

Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nin 9. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü evinde ağırladığı maçta Kızıltepe Spor Lisesi'ni 33-24 yenerek çıkışını sürdürdü.

Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nin 9. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü evinde ağırladığı maçta Kızıltepe Spor Lisesi'ni 33-24 yenerek çıkışını sürdürdü. Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu'nun 9. haftasında Elazığ SYSK, evinde karşılaştığı maçta Mardin ekibini 9 sayı farkla mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan ve ilk yarısı 19-12 Elazığ ekibinin üstünlüğü ile geçilen maçın ikinci yarısında da hata yapmayan sarı-siyahlılar, salondan 33-24'lük galibiyetle ayrıldı. Üst üste 4. galibiyetini alarak grubunda sezonun ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma'da, Feyza Nur Öztürk ile Yeşim Alp kaydettikleri 7'şer golle galibiyette başrol oynadı. - ELAZIĞ

Son Dakika

AK Parti'li Mahir Ünal'dan "Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 4 Aralık Cumartesi günü vaka sayıları

Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü

Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!

Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor