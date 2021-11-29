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Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Artvin 7 Mart: 20 Elazığ SYSK: 21 - Son Dakika

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Artvin 7 Mart: 20 Elazığ SYSK: 21

29.11.2021 12:12
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Artvin 7 Mart: 20 Elazığ SYSK: 21

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda karşılaştığı Artvin 7 Mart SK'yı 21-20 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda karşılaştığı Artvin 7 Mart SK'yı 21-20 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, son haftalarda yakaladığı galibiyet serisini Artvin'de de sürdürdü. 8. hafta maçında Artvin 7 Mart Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşan Elazığ ekibi, rakibini 21-20 yendi. Çoruh Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Elazığ SYSK'nın 11-8'lik üstünlüğüyle geçildi. Büyük çekişmenin yaşandığı ikinci devrede hata yapmayan sarı-siyahlılar, parkeden 21-20'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma'da Esengül Adsız, 9 golle galibiyette başrol oynadı. Elazığ SYSK, Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu'nun 9. haftasında sahasında Kızıltepe Spor Lisesi ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Artvin 7 Mart: 20 Elazığ SYSK: 21

Hentbol, Artvin, Elazığ, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Artvin 7 Mart: 20 Elazığ SYSK: 21 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Artvin 7 Mart: 20 Elazığ SYSK: 21 - Son Dakika
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