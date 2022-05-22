Kadınlar Süper Lig Play-Out: Sivasspor: 3 Kireçburnu: 4 - Son Dakika
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Kadınlar Süper Lig Play-Out: Sivasspor: 3 Kireçburnu: 4

22.05.2022 18:49
Kadınlar Süper Lig Play-Out: Sivasspor: 3 Kireçburnu: 4

Kadınlar Süper Lig Play-Out maçında Sivasspor Kadın FK evinde Kireçburnu'na penaltı atışlarında 4-3 yenilerek lige veda etti.

Kadınlar Süper Lig Play-Out maçında Sivasspor Kadın FK evinde Kireçburnu'na penaltı atışlarında 4-3 yenilerek lige veda etti.

4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası'nda Sivasspor Kadın Futbol Takımı, İstanbul ekibi Kireçburnu ile karşılaştı.

Maçı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar, yönetim kurulu üyeleri, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve çok sayıda taraftar izledi.

Sivasspor Kadın FK, Kireçburnu'na penaltı atışlarında 4-3 yenilerek lige veda etti. Ligde kalan Kireçburnu ise maç sonu büyük sevinç yaşadı. - SİVAS

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Sivasspor sahasında ve deplasmanda 7'şer maç kazandı Sivasspor sahasında ve deplasmanda 7'şer maç kazandı Sivasspor-Kayserispor maçının ardından Sivasspor-Kayserispor maçının ardından
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kadınlar Süper Lig Play-Out: Sivasspor: 3 Kireçburnu: 4 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlar Süper Lig Play-Out: Sivasspor: 3 Kireçburnu: 4 - Son Dakika
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