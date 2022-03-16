Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü -1 Çaykur Rizespor - 0 - Son Dakika
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Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü -1 Çaykur Rizespor - 0

16.03.2022 15:27

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Spor, kendi evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Spor, kendi evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Ligin 13. haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta Hakkarigücü Spor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynan ve vatandaşların ilgi gösterdiği maçı Hakkari ekibi, ilk yarıda bulduğu golle 1-0 kazandı.

Müsabakayı izleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sporcuları tebrik etti.

Karşılaşmayı, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ve Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel de izledi.

Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü -1 Çaykur Rizespor - 0
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü -1 Çaykur Rizespor - 0
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü -1 Çaykur Rizespor - 0
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü -1 Çaykur Rizespor - 0
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü -1 Çaykur Rizespor - 0
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü -1 Çaykur Rizespor - 0

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü -1 Çaykur Rizespor - 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü -1 Çaykur Rizespor - 0 - Son Dakika
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