Kadınlar Süper Ligi'nde Mardin fırtınası esti - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar Süper Ligi'nde Mardin fırtınası esti

07.06.2022 13:08
Kadınlar Süper Ligi'nde Mardin fırtınası esti

Çorum'da yapılan Masa Tenisi Süper Lig'in son etabında Merit Grup Real Mardin Kadınlar Klasman Grubu'nu lider bitirdi.

Çorum'da yapılan Masa Tenisi Süper Lig'in son etabında Merit Grup Real Mardin Kadınlar Klasman Grubu'nu lider bitirdi.

Masa Tenisi Süper Lig'in son etabı Çorum'da gerçekleştirildi. Merit Grup Real Mardin, Batman Belediye'yi 4-3, Denizli Spor'u 4-0, Hatay Spor'u 4-0 yenerek oynadığı 3 maçı aldı. Mardin ekibi 2021-2022 Kadınlar Klasman Grubu'nu lider bitirdi.

Galibiyet sevinci yaşadıklarını belirten Kulüp Antrenörü İzzettin Atasever, "Lig çok zorlu ekiplerden kurulu, çok çalıştık, emek harcadık, alın terimizin karşılığını Klasman grubunu lider tamamlayarak aldık. Sporcularımızı gösterdikleri bu başarılardan dolayı kutluyorum. Bu zorlu süreçte bizlere çok büyük maddi ve manevi desteği olan sponsorumuz Merit Grub'a Mardin Masa Tenisi ailesi olarak minnettarız. Kulüp başkanımız Zafer Karataş'a şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Beytullah Birlik'e ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Sporcuların önemli başarılara imza attığını söyleyen Kulüp Başkanı Zafer Karataş da, "Öncelikle antrenörlerimizi ve sporcularımızı gönülden kutluyorum. Çok iyi takımlara karşı çok önemli başarılara imza attılar. Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlarla mücadele etmek Mardin'imizi en üst seviyede temsil etmek ve Mardin'imizin tanıtımına katkı vermek ayrıca bizleri gururlandırıyor. Takımımızın bu başarısı geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Önümüzdeki sezona daha iddialı bir takım kurup Mardin'imizi Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, yönetim kurulumuza ve diğer bütün paydaşlarımıza katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MARDİN

Kadınlar Süper Ligi'nde Mardin fırtınası esti
Kadınlar Süper Ligi'nde Mardin fırtınası esti
Kadınlar Süper Ligi'nde Mardin fırtınası esti
Kadınlar Süper Ligi'nde Mardin fırtınası esti

YORUMLAR
500
Mardin'de buğday ekili arazide yangın, 55 dönüm kül oldu Mardin'de buğday ekili arazide yangın, 55 dönüm kül oldu Takla atan otomobil refüje devrildi: 3 yaralı Takla atan otomobil refüje devrildi: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Mardin, Batman, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar Süper Ligi'nde Mardin fırtınası esti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:15 Siirt'teki tespit kuyusu açılarak petrol aranacak: Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılacak
12:52 Bakan Akar'dan, dünyaya gözdağı: Yeri ve zamanı geldiğinde gerekeni yapacağız
12:46 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan seçime günler kala iddialı sözler: Gel desem gelir
12:40 Artan hava sıcaklığı Kral kobra'yı uykusundan uyandırdı! Tek ısırığıyla 22 insanı öldürebilir
12:34 Ebru Gündeş'in yeni aşkıyla ilgili detaylar ortaya çıktı! Yakın olmak için karşı villasına taşınmış
12:27 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği virüsü bizde görülmedi
12:23 ABD'li doktorlar doktorlar uyardı! İşte pankreas kanseri olmamak için uzak durmamız gerekenler
12:20 Antalya'da engerek yılanının ısırdığı hemşirenin hayati tehlikesi devam ediyor!
12:18 Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor'la yeni sözleşme imzaladı!
11:37 TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin 234 imza topladığını açıkladığı sözleri tepki çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 13:19:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar Süper Ligi'nde Mardin fırtınası esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement