Bu zafer eski dünya bir numarası Halep'in kariyerinin 24. WTA tekler şampiyonluğu oldu.

Kaynak: AA

Kanada, Simona, Wta, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kanada Açık'ta Rumen tenisçi Halep şampiyon oldu - Son Dakika

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