Kanada Açık'ta Rumen tenisçi Halep şampiyon oldu

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından Kanada (National Bank) Açık'ta Rumen Simona Halep şampiyon oldu.
Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvasında 30 yaşındaki raket, 2 saat 16 dakika süren final karşılaşmasında 26 yaşındaki Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı 6-3, 2-6, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek üçüncü National Bank Açık şampiyonluğunu kazandı.
Bu zafer eski dünya bir numarası Halep'in kariyerinin 24. WTA tekler şampiyonluğu oldu.
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