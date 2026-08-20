Kadınlar Voleybol Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
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Kadınlar Voleybol Şampiyonası Başlıyor

Kadınlar Voleybol Şampiyonası Başlıyor
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Türkiye, Azerbaycan, İsveç ve Çekya ile ev sahipliği yapıyor, ilk maç Letonya ile yarın.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın başlıyor.2023'te düzenlenen son şampiyonada kupayı kaldıran Türkiye, bu turnuvaya Azerbaycan, İsveç ve Çekya ile birlikte ev sahipliği yapıyor.Türkiye ilk maçında 21 Ağustos Cuma günü İstanbul'da Letonya karşısına çıkacak.İstanbul'daki karşılaşmalar Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.Turnuvada A grubu maçlarının yanı sıra son 16 turu ve çeyrek finallerin bir kısmı, yarı final ve finallerin tamamı da Sinan Erdem'de oynanacak.B grubu, son 16 ve çeyrek finallerin kalanı ise Çekya'nın Brno kentinde.C grubu Bakü'de, D grubu ise Göteborg'da oynanacak.Şampiyona 6 Eylül'deki finalle sonlanacak.Filenin Sultanları, turnuvaya FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi şampiyonu olarak katılıyor.Türkiye'nin grubunda kimler var?Türkiye'nin de yer aldığı A grubunda Almanya, Letonya, Slovenya, Macaristan ve Polonya bulunuyor.Grubu ilk dört sırada bitiren takımlar son 16'ya yükselecek.Türkiye'nin grubundaki rakiplerinden hiçbir 2019'dan bu yana yarı finale çıkmayı başaramadı.Yalnızca Polonya, 2019'daki turnuvada dördüncü olmuştu.Türkiye'nin kadrosuDaniele Santarelli'nin yönetimindeki milli takımın kadrosu şöyle: Türk oyuncular 2023'teki turnuvada tüm pozisyonlarda en iyi oyuncu seçilmişti.En iyi pasör Cansuz Özbay, en iyi pasör çaprazı Melissa Vargas, en iyi smaçör Ebrar Karakurt, en iyi orta oyuncu Zehra Güneş ve en iyi libero da Gizem Öre seçilmişti.Vargas ayrıca turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmişti.Sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyen Ebrar Karakurt dışında son turnuvada ödül kazanan tüm oyuncular bu yılki kadroda da yer alıyor.Türkiye'nin maç programıTürkiye'nin maç programı şöyle Açıklaması

Kaynak: BBC

Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Letonya, Türkiye, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar Voleybol Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

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