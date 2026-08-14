Kadir Has Stadyumu Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
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Kadir Has Stadyumu Yeni Sezona Hazır

Kadir Has Stadyumu Yeni Sezona Hazır
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Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamladı.

METRO Holding Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Kadir Has Stadyumu, yeni sezona hazır hale getirildi. Stadyum Müdürü Ali Yılmaz, "Kayserispor sezona güzel bir başlangıç yaptı. Bizim de iç sahada olan ilk maçımız için hazırlıklarımız devam ediyor. Çim zeminimiz hazır durumda. Şu an sahamız hazır durumda" dedi.

Kayserispor'un ligde iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Kadir Has Stadyumu'nda yeni sezon öncesi çalışmalar tamamlandı. Çim sahada renovasyon çalışması yapılarak yer 3 santim kazıldı. Yeniden ekim yapılarak protokol zemini düzeltildi. Stadyumun çatısında ise su akmalarını engelleyecek yalıtımlar yapıldı. Stadyum, 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Metro Holding Kayserispor - Ekenler Beton Sivasspor karşılaşması için hazır hale getirildi.

'ŞU AN SAHAMIZ HAZIR DURUMDA'

Stadyumda yaz boyunca hazırlıkların devam ettiğini dile getiren stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Sezon hazırlıkları başladı. Kayserispor sezona güzel bir başlangıç yaptı. Bizim de iç sahada olan ilk maçımız için hazırlıklarımız devam ediyor. Çim sahamız hazır durumda. Bu sene bir renovasyon çalışması yapıldı. Yer, 3 santim kadar kazıldı. Hibrit sistem lifleri dışarı alındı. Tekrar ekim yapıldı. Sahamız şu anda iyi durumda. Bunun dışında stadyum genelinde tadilatlar var. Protokol loca girişlerimizdeki zemin düzeltildi. Yalıtımı yapıldı. Işıklandırma çalışmaları devam ediyor. İnşallah bir sonraki maça ışıklarımızda da değişiklik olacak. Led ışıklandırma sistemine geçiyoruz. Bunun dışında çatıda su akmalarını engelleyecek yalıtımlar yaptırdık. Genel olarak temizliği bakımı, yaz boyunca hazırlıklarımız devam etti. Şu an sahamız hazır durumda. Stadyumumuz şu anda Sivasspor maçı için hazır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Kadir Has, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadir Has Stadyumu Yeni Sezona Hazır - Son Dakika

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