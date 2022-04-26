Kadrosu öğrencilerden oluşan Karabük Yenişehir'in hedefi Hentbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak - Son Dakika

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne yükselmenin gururunu yaşayan, kadrosu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Yaklaşık 4 yıl önce bir okul kulübü olarak hentbol serüvenine başlayan Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, diğer okullardaki öğrencilerin de katılımıyla lig basamaklarını birer birer çıktı. Hentbol 2021-2022 sezonu Erkekler 1. Ligi final grubu maçları sonunda Süper Lig'e yükselen takım, kısa sürede büyük başarıya imza attı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, öğretmen ve öğrencilerin başarı hikayesi yazdıklarını söyledi.

2018'in son aylarında 8 beden eğitimi öğretmeninin kendilerini ziyaret ettiğini anımsatan Akbaş, "(Bir takım kurmak istiyoruz) dediler. Bir okul kulübü olarak hentbol branşında Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirttiler. Yenişehir Atatürk Ortaokulu'muzun bir spor kulübünü hentbol branşıyla eşleştirerek arkadaşlarımız orada çalışmaya başladılar." dedi.

Akbaş, diğer okullardaki öğrencileri de kulübe üye yaparak çalışmalara başlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Takımımız önce bölgesel, ardından 2. ve 1 Lig'de başarılı olarak Süper Lig'e çıktı. Şehir bile arkadaşlarımızın Süper Lig'e çıkacağına çok inanamadı çünkü kolay bir olay değil. Bir okul spor kulübü Süper Lig'e çıktı. Belki de Türkiye'de bir ilk. Bu anlamda güzel başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum. Bu hikayeyi yazanlar öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz. Çok fedakarlıklar yapıldı. Tüm takımı tebrik ediyorum."

Antrenör Şener: "Çok zorluk çektik ama Karabük'e bu gururu yaşattık"

Kulüp antrenörü Sinan Şener de İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş'ın kendilerine çok destek verdiğini kaydetti.

Başladıklarında birçok kişinin kendilerine inanmadığını vurgulayan Şener, "Süper Lig'e çıkmak kolay değil ama biz inandık. Çok zorluk çektik ama Karabük'e bu gururu yaşattık. Takıma kaliteli sporcular bulduk. Onlarla birlikte Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'de kalıcı olan bir takım hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Kemal Efe Çelik ise hentbola antrenör Şener'in desteğiyle başladığını anlattı. Uzun yıllardır hentbol oynadığını dile getiren Çelik, "Takıma maddi ve manevi destek oldu ama yeteri kadar değildi. Ligdeki takımların çoğu belediye takımı. O yüzden makas biraz açılıyor. Buna rağmen her şeyin para olmadığını gösterdiğimizi düşünüyoruz. Yeni transferlerle iyi birliktelik kurduk, başarılı sezon geçirdik. İlk başladığımız günden beri hedefimiz olan Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'de kalıcı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki Atabey Taşkın da Süper Lig'e çıkmanın kendileri için büyük heyecan olduğunu ifade ederek, "Bu yaşlarda Süper Lig tecrübesi yaşamak bizim için önemli. Karabük'e bu sevinci yaşattığımız için mutluyuz." dedi.