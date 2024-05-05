Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım - Son Dakika
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Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım

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Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçının kadrosuna alınmayan Leonardo Bonucci, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İtalyan savunmacı, ''Saha içi ve saha dışında tüm tecrübem ve emeğimle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve bunu da en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.

05.05.2024 17:19  Güncelleme: 17:46
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kadroya alınmayan 4 isimden biri olan Leoanardo Bonucci'den sürpriz bir paylaşım geldi.

"TAKIMA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Bonucci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saha içi ve saha dışında tüm tecrübem ve emeğimle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve bunu da en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

İsmail Kartal ile araların sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Öte yandan Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Leonardo Bonucci için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular, 37 yaşına basan tecrübeli futbolcuyu yeni yaşından dolayı kutladı.

İsmail Kartal ile araların sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım

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Son Dakika Spor Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım - Son Dakika
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