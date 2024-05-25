Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira - Son Dakika
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Hukuk

Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira

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Ankara Çankaya'da ikamet eden suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi, bir ilan sitesinde 41 milyon liraya satışa sunuldu. Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, gasp, cinayet gibi birçok suçtan yargılanan Kaplan'ın 750 metrekarelik tripleks daire, hamam, jakuzi, sauna ve hobi odası gibi özelliklere sahip.

25.05.2024 18:36
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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın, Ankara Çankaya'da ikamet ettiği ultra lüks 7+2 ev, bir ilan sitesinde 41 milyon liraya satışa çıkarıldı.

FİYATI TAM 41 MİLYON LİRA

Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, gasp, cinayet ve birçok suçtan yargılanan Ayhan Bora Kaplan'ın Ankara'nın Çankaya ilçesi Beytepe Köyü'nde bulunan ultra lüks dairesi 41 milyon liradan satışa sunuldu.

ULTRA LÜKS DAİRENİN İÇİNDE YOK YOK

Politikyol'da yer alan habere göre bir ilan sitesinde 12 Mayıs 2024 tarihinde verilen ilana göre ultralux tripleks daire, brüt 750 metrekareden oluşuyor. Daire içinde ise hamam, jakuzi, sauna ve hobi odası gibi kısımlar bulunuyor.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı. Şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayhan Bora Kaplan

Öte yandan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçlarından birini işlemek için anlaşma" suçundan yürüten soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ayhan Bora Kaplan\'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Depechs Modes: şaka gibi hanedan kurmuş 22 0 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı: Bildiğim.tek şey emniyette köklü bir temizlik yapılması gerektiği.Birileri para uğruna izin vermese bunlar elini kolunu sallaya sallaha imparatorluk kurmaz 4 0 Yanıtla
  • Fatma Erkoca: mirastır kesin 4 0 Yanıtla
    Kemal: Uyuşturucu gasp silah diyor ne mirası :)) 4 0

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