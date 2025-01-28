Kağıtspor\'un Karatecileri Paris\'te Madalya Kazandı

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Kağıtspor'un başarılı karatecileri Tuba Yakan ve Ömer Abdürrahim Özer, Paris'te fırtına gibi esti. Milli karateciler, Karate 1 Premier Lig'de kürsüde yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecileri Tuba Yakan ve Ömer Abdürrahim Özer, Dünyanın en prestijli karate müsabakalarından sayılan Premier Lig Paris etabında milli takım adına mücadele etti. Dünyanın en iyi sporcularının yer aldığı şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu Ömer Abdürrahim Özer, gümüş madalya kazanırken Kocaeli'nin gururu Avrupa Dünya Şampiyonu milli sporcu Tuba Yakan ise bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesaj ile sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KOCAELİ