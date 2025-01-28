Kağıtspor'un Karatecileri Paris'te Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kağıtspor'un Karatecileri Paris'te Madalya Kazandı

Kağıtspor\'un Karatecileri Paris\'te Madalya Kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecileri Tuba Yakan ve Ömer Abdürrahim Özer, Paris'teki Karate 1 Premier Lig'de başarılı sonuçlar elde ederek gümüş ve bronz madalya kazandı.

28.01.2025 14:15  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıtspor'un başarılı karatecileri Tuba Yakan ve Ömer Abdürrahim Özer, Paris'te fırtına gibi esti. Milli karateciler, Karate 1 Premier Lig'de kürsüde yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecileri Tuba Yakan ve Ömer Abdürrahim Özer, Dünyanın en prestijli karate müsabakalarından sayılan Premier Lig Paris etabında milli takım adına mücadele etti. Dünyanın en iyi sporcularının yer aldığı şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu Ömer Abdürrahim Özer, gümüş madalya kazanırken Kocaeli'nin gururu Avrupa Dünya Şampiyonu milli sporcu Tuba Yakan ise bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesaj ile sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Milli Takım, Tuba Yakan, Kağıtspor, kocaeli, Gümüş, Paris, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kağıtspor'un Karatecileri Paris'te Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:30:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kağıtspor'un Karatecileri Paris'te Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.