Üye Girişi
Kağızman Gençlerbirliği, Ardahan hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Kağızman Gençlerbirliği, Ardahan hazırlıklarını sürdürüyor

10.02.2022 13:34
Kağızman Gençlerbirliği, Ardahan hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde Kars'ı temsil eden Kağızman Gençlerbirliği Spor, ligin 11'inci haftasında kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Serhat Ardahan Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde Kars'ı temsil eden Kağızman Gençlerbirliği Spor, ligin 11'inci haftasında kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Serhat Ardahan Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Kağızmanlı 4 gencin kurduğu ve önce amatör lig, ardından BAL Ligi'ne çıkan Kağızman Gençlerbirliği Spor, Ardahan karşılaşması hazırlıklarını Teknik Direktör Tufan Karaağaç nezaretinde İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Sahası'nda yapıyor.

Geçen hafta deplasmanda grup lideri Artvin Çoruh Spor karşılaşmasından puanla dönen mavi beyazlı ekipte, Serhat Ardahan Spor karşılaşmasından galip ayrılarak yollarına devam etmenin hesapları yapılıyor.

Kağızman Gençler Birliği Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç, "Devre arasını iyi değerlendirdik. Artvin deplasmanında çok iyi oynadık, öne geçtik, ancak avantajı kullanamadık. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Takımın performansından memnunuz. Bu hafta Serhat Ardahan'ı konuk edeceğiz, Ardahan Ağrı'dan puanla dündü, zor bir 90 dakika olacak. Biz kendi saha ve seyirci avantajı kullanarak karşılaşmadan 3 puanla ayrılacağız. Futbolcularımızda bunun bilincinde hep birlikte Kağızman'ı layık olduğu yere taşıyacağız" dedi.

"Kağızman'ı hak ettiği yere taşıyacağız"

Kağızman Gençlerbirliği'ni kurarak çok zorlu süreçlerden geçtiklerine dikkat çeken Başkan kahraman Kılıç, "Çok emek harcadık, herkesin BAL Ligi'ne çıkmamız da emeği var. Çok iyi oynadığımız karşılaşmalarda maalesef puan kaybettik. Bundan sonra puan kaybına tahammülümüz yok. Biz her karşılaşmaya kazanmak için çıkacağız. Amacımız ligde kalmak" şeklinde konuştu.

Öte yandan Teknik Patron Tufan Karaağaç nezaretinde yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı olmaları dikkat çekti. Karaağaç, antrenmanı sıkı sık durdurarak, isteklerini yapamayan futbolcuları uyardı. - KARS

Kağızman Gençlerbirliği, Ardahan hazırlıklarını sürdürüyor
Kağızman Gençlerbirliği, Ardahan hazırlıklarını sürdürüyor
Kağızman Gençlerbirliği, Ardahan hazırlıklarını sürdürüyor
Kağızman Gençlerbirliği, Ardahan hazırlıklarını sürdürüyor

YORUMLAR
500

Gençlerbirliği, Amatör Lig, Kağızman, Ardahan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kağızman Gençlerbirliği, Ardahan hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:31 MSB'den ABD ile devam eden F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama geldi
13:27 Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:14 Koyunu 8 ayaklı kuzu doğurmuştu! Minik kuzu ölünce sahibi hüngür hüngür ağladı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
12:58 Artık telefonu çalmak için kapanmasını bile beklemiyorlar! Telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı!
12:57 Son dakika: Zamlara karşı yeni tedbir paketi! Bakan Nebati Cumartesi günü açıklayacak
10:26 Çamaşır suyuyla kedi öldüren, mama toplayan hayvan düşmanı komşularını teşhir etti: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor!
11:46 Türkiye'nin en değerli banknotu açık artırmada: Açılış fiyatı 800 bin lira
12:38 Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki: TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 13:40:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kağızman Gençlerbirliği, Ardahan hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement