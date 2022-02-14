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Kağızman Gençlerbirliği'nden 3 puan sevinci - Son Dakika

Kağızman Gençlerbirliği'nden 3 puan sevinci

14.02.2022 11:46
Kağızman Gençlerbirliği'nden 3 puan sevinci

Kağızman Gençlerbirliği Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Serhat Ardahan Spor'u 2-0 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapattı.

Kağızman Gençlerbirliği Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Serhat Ardahan Spor'u 2-0 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör BAL Lig (BAL) Ligi 2'nci Bölge, 3'üncü grupta Kars'ı temsil eden mavi beyazlı ekipte Serhat Ardahan Spor galibiyeti sevinci yaşanıyor.

Kağızman Gençlerbirliği Spor Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç, Serhat Ardana Spor karşısında çok iyi oynadıklarını belirtti.

Başkan Kılıç, "Öncelikle galibiyette emekleri olan futbolcularını tebrik ediyor. Ardahan karşısında çok iyi oynadık. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 2'inci yarısında üstün olan taraftık. 63'üncü dakikada ilk golümüzü bulduk. 81'inci dakikada ise 2'inci golümüzü atarak rahatladık. 2 karşılaşmadan 4 puan çıkardık. Aynı şekilde yolumuz devam etmek istiyoruz. Galibiyette katkıları olan başta teknik direktörümüz olmak üzere bütün ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Kağızman Gençler Birliği BAL Liginin 12'inci haftasında Kars 36 Spor ile Kars deplasmanında karşılaşacak. Mavi beyazlı ekip, Kars 36 Spor hazırlıklarına başladı. - KARS

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Gençlerbirliği, Kağızman, Ardahan, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kağızman Gençlerbirliği'nden 3 puan sevinci - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kağızman Gençlerbirliği'nden 3 puan sevinci - Son Dakika
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