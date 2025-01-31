Kahramankazan Belediyespor Bocce Takımı, Şampiyonada Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyespor Bocce Takımı, Şampiyonada Madalyalarla Döndü

Kahramankazan Belediyespor Bocce Takımı, Şampiyonada Madalyalarla Döndü

Kahramankazan Belediyespor Kulübü Bocce Takımı, Mersin'de düzenlenen Raffa Şampiyonası'nda gençler ve büyükler kategorisinde başarılı performans göstererek madalyalar kazandı ve Türkiye Bocce Milli Takımı seçmelerine katılma hakkı elde etti.

31.01.2025 17:27  Güncelleme: 17:28
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Kahramankazan Belediyespor Kulübü Bocce Takımı, Mersin'de düzenlenen M. İzzet Gelegen Gençler ve Büyükler Raffa Şampiyonası'na katıldı. Bocce sporcuları aldıkları madalyalarla şampiyonaya damga vurdu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından düzenlenen M. İzzet Gelegen Gençler ve Büyükler Raffa Şampiyonası'na katılan Kahramankazan Belediyespor Kulübü Bocce Takımı, Gençler ve Büyükler kategorisinde çıktıkları müsabakalarda üstün performansları ile şampiyonaya damga vurdu. 18-22 Ocak ve 25-30 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada 330 sporcuyu geride bırakarak evine madalyalar ile dönen Kahramankazan Belediyespor Kulübü Bocce sporcuları, Kahramankazan'ın ismini Türkiye'ye tanıtmanın gururunu yaşadılar.

Şampiyonada aldıkları derecelerle Türkiye Bocce Milli Takımı seçmelerine girmeye hak kazanan Bocce sporcularının Gençler ve Büyükler kategorilerinde aldıkları dereceler ise şu şekilde:

"Gençler Raffa Türkiye Şampiyonası Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu: Eylül Cömertoğlu. Gençler Raffa Türkiye Şampiyonası Karışık Çift Türkiye Üçüncüsü: Muhammed Mustafa Akşam, Elifsu Cevher. Gençler Raffa Türkiye Şampiyonası Tek Erkekler Türkiye Şampiyonu: Bilgehan çakır. Gençler Raffa Türkiye Şampiyonası Karışık Çift Türkiye Üçüncüsü: Nisa Su Bilgili. Gençler Raffa Türkiye Şampiyonası Genç Erkekler Türkiye Üçüncüsü: Mehmet Ali Korkmaz. Gençler Raffa Türkiye Şampiyonası Genç Kadınlar Altın Nokta Türkiye Şampiyonu: Elifsu Cevher. Gençler Raffa Türkiye Şampiyonası Genç Erkekler Altın Nokta Türkiye Şampiyonu: Bilgehan Çakır. Büyükler Raffa Türkiye Şampiyonası Erkekler Altın Nokta Türkiye İkincisi: Batuhan Sütoğlu. Büyükler Milli Takım seçmesine katılan sporcular: Oğuzhan Turhan, Bahar Çil, Batuhan Sütoğlu, Eylül Cömertoğlu, Bilgehan Çakır."

Bocce sporunun en kapsamlı tesislerine sahip olduklarını söyleyen Kulüp Antrenörleri Levent Kader ve Bahar Çil ise açıklamasında, "Başarıya giden yolda önümüze çıkan engelleri aşmamızı sağlayan ve takımımıza güvenerek bizlere desteklerini esirgemeyen Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Selim Çırpanoğlu'na kulüp ve bocce sporcularımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Şampiyonada aldıkları başarının Milli Takım seçmelerine yansıyacağından emin olduklarını ifade eden kulüp antrenörleri, bocce sporunun kalbinin Kahramankazan'da attığını sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya göstermeyi hedeflediklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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