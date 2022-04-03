Kahramankazan U-18'de hedef Türkiye şampiyonluğu - Son Dakika
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Kahramankazan U-18'de hedef Türkiye şampiyonluğu

03.04.2022 13:49
Kahramankazan U-18'de hedef Türkiye şampiyonluğu

Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı, Ankara U-18 Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamlamasının ardından oynadığı play-off maçlarını da kazanarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı, Ankara U-18 Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamlamasının ardından oynadığı play-off maçlarını da kazanarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Kahramankazanlı genç futbolcuların hedefi Türkiye şampiyonu olarak Ankara'ya gurur yaşatmak.

Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı mücadele ettiği Ankara U-18 Ligi'ni büyük bir başarıya imza atarak namağlup şampiyon olarak tamamladı. Kahramankazanlı genç futbolcular daha sonra Türkiye Şampiyonası'na gidecek takımların belirleneceği play-off maçlarında mücadele etmeye hak kazandı. Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı son play-off maçında karşılaştığı Ostim Spor'u 5-1'lik skorla yendi. Takım bu sonucun ardından Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Oynadığı maçlarda gösterdikleri performansla gelecek için olumlu sinyaller veren genç futbolcular, bu sonucun ardından Türkiye şampiyonasında Ankara'yı temsil edecek. Takımının hedefi ise Türkiye şampiyonu olarak Ankara'ya büyük bir gurur yaşatmak.

Kahramankazan Belediyespor'un yanı sıra Türkiye şampiyonasına Ankara'dan BEDAŞ Spor, Gölbaşı Belediyespor ve Kavaklıdere Spor takımları da katılmaya hak kazandı.

"Ankara'yı en iyi şekilde temsil edecekler"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da lig ve play-off maçları boyunca gençleri tribünden destekleyen taraftarlar arasında yerini aldı. Başkan Oğuz, futbolcusundan teknik heyetine kadar tüm takımı tebrik ederek, Türkiye şampiyonasında başarılar diledi. Takımlarına güvendiklerini ve Türkiye şampiyonasını da en iyi şekilde tamamlayacaklarına inandıklarını belirten Başkan Oğuz, "Genç futbolcu kardeşlerimiz ve teknik heyetimizin sürekli olarak yanındayız ve onlara güveniyoruz. Takımımız inşallah Türkiye şampiyonasında da Ankara'mızı ve Kahramankazan'ımızı en iyi şekilde temsil edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kahramankazan U-18'de hedef Türkiye şampiyonluğu
Kahramankazan U-18'de hedef Türkiye şampiyonluğu

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Kaynak: İHA

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