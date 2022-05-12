Kahramankazan U18 futbol takımı Türkiye Şampiyonası için Afyon'a hareket etti - Son Dakika
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Kahramankazan U18 futbol takımı Türkiye Şampiyonası için Afyon'a hareket etti

12.05.2022 13:29
Kahramankazan U18 futbol takımı Türkiye Şampiyonası için Afyon'a hareket etti

Ankara U18 Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamlayan Kahramankazan Belediyespor U18 futbol takımı, Afyon'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Ankara'yı temsil edecek.

Ankara U18 Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamlayan Kahramankazan Belediyespor U18 futbol takımı, Afyon'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Ankara'yı temsil edecek. Futbol takımı kafilesini Afyon'a uğurlayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, takımlarına güvendiklerini şampiyonayı en iyi şekilde tamamlayacaklarına inandıklarını söyledi.

Kahramankazan Belediyespor U18 futbol takımı, Ankara U18 Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamlamasının ardından Afyon'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda, başkenti temsil edecek. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, futbol takımını şampiyona için Afyon'a gitmeden önce son antrenmanında ziyaret etti. Genç futbolcularla ve teknik heyetle sohbet eden Başkan Oğuz, takıma başarılar diledi. Başkan Oğuz daha sonra şampiyona için Afyon'a hareket eden takımı uğurladı. Ligde oynadığı maçlarda gösterdikleri performansla olumlu sinyaller veren genç futbolcuların hedefi Türkiye şampiyonu olarak Ankara'ya büyük bir gurur yaşatmak.

"Ankara'yı en iyi şekilde temsil edecekler"

Lig ve play-off maçları boyunca gençleri tribünden destekleyen taraftarlar arasında yerini alan Başkan Oğuz, futbolcusundan teknik heyetine kadar tüm takıma başarılar dileyerek, Türkiye şampiyonası için umutlu olduklarını söyledi. Takımlarına güvendiklerini ve Türkiye şampiyonasını da en iyi şekilde tamamlayacaklarına inandıklarını belirten Oğuz, "Genç futbolcu kardeşlerimiz ve teknik heyetimizin sürekli olarak yanındayız ve onlara güveniyoruz. Takımımız inşallah Türkiye şampiyonasında da Ankara'mızı ve Kahramankazan'ımızı en iyi şekilde temsil edecek" diye konuştu. - ANKARA

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kahramankazan U18 futbol takımı Türkiye Şampiyonası için Afyon'a hareket etti - Son Dakika


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