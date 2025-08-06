Kahramanmaraş\'a Yeni Futbol Sahası İnşaatında Son Aşama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle şehre kazandırılan 4 bin seyirci kapasiteli futbol sahasının inşasının büyük bir hızla sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş'a spor yatırımlarında çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen yeni futbol sahasının inşası hız kesmeden devam ediyor. Şehirler Arası Otobüs Terminali arkasında, merkez spor kompleksinin hemen yanında konumlanan modern tesis, hem mimarisi hem de teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. 4 bin seyirci kapasiteli sahada tribün montajında sona yaklaşılırken, soyunma odaları ve idari binaların yapımı da sürdürülüyor. Yüksek standartlarda inşa edilen yeni futbol sahası, hem amatör hem de profesyonel futbol takımlarına güçlü bir altyapı sağlayacak. Modern çim zemini, geniş tribünleri ve donanımlı tesisleriyle sporculara daha sağlıklı ve profesyonel şartlarda antrenman ile müsabaka imkanı sunacak. Taraftarlar ise konforlu oturma düzeni ve geniş izleme alanları sayesinde karşılaşmaları keyifle takip edebilecek.

Kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanan tesisisin, şehrin sportif vizyonuna önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ