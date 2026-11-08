Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, final periyodunda OGM Ormanspor\'u 81-75 yendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, final periyodunda OGM Ormanspor'u 81-75 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Merkez Spor Kompleksi'nde OGM Ormanspor'u 81-75 yendi. İlk yarısını 41-34 geride kapattığı maçta son çeyrekte 28 sayı bulan ev sahibi ekip, final periyodundaki geri dönüşle galibiyete ulaştı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Merkez Spor Kompleksi'nde konuk ettiği OGM Ormanspor'u çekişmeli geçen maç sonucunda 81-75 yendi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, basketbol ligi karşılaşmasında OGM Ormanspor'u evinde ağırladı.
Merkez Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini konuk ekip 22-20 önde tamamlarken, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren OGM Ormanspor soyunma odasına 41-34 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkın açılmasına izin vermeyen ev sahibi ekip skoru 58-61'e taşıdı.
Maçın final periyodunda muazzam bir geri dönüşe imza atan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, son çeyrekte bulduğu 28 sayı ile rakibine üstünlük kurarak parkeden 81-75 galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: İHA
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