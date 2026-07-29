Kahramanmaraş’ın dört bir yanı spor alanlarıyla donatıldı: 31 yeni halı saha hizmete girdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş’ın dört bir yanı spor alanlarıyla donatıldı: 31 yeni halı saha hizmete girdi

Kahramanmaraş’ın dört bir yanı spor alanlarıyla donatıldı: 31 yeni halı saha hizmete girdi
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle yaklaşık 78 milyon TL yatırım bedeliyle şehir genelinde 31 yeni sentetik halı sahayı tamamlayarak çocuk ve gençlerin hizmetine sundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle yaklaşık 78 milyon TL yatırım bedeliyle şehir genelinde 31 yeni sentetik halı sahayı tamamlayarak çocuk ve gençlerin hizmetine sundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği yatırımlarla spor altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, çocuk ve gençlerin erken yaşta sporla buluşturulması ve vatandaşların spor alanlarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla ilçelere yeni tesisler kazandırılıyor.

Bu kapsamda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile Kahramanmaraş'ın farklı mahallelerine toplam 31 sentetik halı saha yapıldı. Yaklaşık 78 milyon TL yatırım bedeliyle tamamlanan tesislerle özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bölgelerde güvenli ve modern spor alanları oluşturuldu.

Afşin'de Alparslan, Hüyüklü, Gerger ve Afşinbey mahallelerine 4, Andırın'da Geben Mahallesi'ne 1, Çağlayancerit'te Aksu Mahallesi'ne 1, Dulkadiroğlu'nda İstasyon, Maksutuşağı ve Karacasu mahallelerine 3, Ekinözü'nde İçmeler'e 1, Elbistan'da Kızılcaoba ve Çiçek mahallelerine 2, Göksun'da Harbiye ve Büyükçamurlu mahallelerine 2 halı saha kazandırıldı.

Onikişubat ilçesinde ise Köseli, Hürriyet, Vadi, Binevler, Kurtlar, Kızılseki, Kazım Karabekir, Altınova, Yeşilkent Fatmalı, Dadağlı, Dönüklü, Ilıca, Abdulhamithan ve Aksu mahallelerinde toplam 14 yeni halı saha hizmete alındı

Pazarcık'ta Karagöl Mahallesi'ne 1, Türkoğlu'nda ise Cumhuriyet ve Çakallı mahallelerine 2 halı saha yapıldı.

Çocuk ve gençlerin yeni buluşma noktaları olacak

Şehrin farklı noktalarında hizmete sunulan sentetik halı sahaların, çocuk ve gençlerin boş zamanlarını sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine imkan sağlaması hedefleniyor. Mahalle ölçeğinde spor imkanlarını artıran tesislerin, gençlerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yeni spor alanlarıyla çocukların küçük yaşlardan itibaren sporla tanışması, gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlara kavuşması ve vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen sportif faaliyetlere daha kolay ulaşması hedefleniyor.

"Kahramanmaraş'ı spor şehrine dönüştüreceğiz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gençlik ve spor alanındaki yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin spora erişimini kolaylaştırmak, onları küçük yaşlardan itibaren sportif faaliyetlerle buluşturmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında kent genelinde 31 sentetik halı sahanın tamamlandığını belirten Görgel, "Yaklaşık 78 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesislerle spor altyapımızı mahallelerimize kadar taşıdık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli, modern ve nitelikli alanlarda spor yapabilmelerine imkan sağladık" ifadelerini kullandı.

Başkan Görgel, Kahramanmaraş'ın her mahallesindeki çocuk ve gençlerin spora kolaylıkla ulaşabilmesini hedeflediklerini belirterek, "Çünkü spor; yalnızca fiziksel gelişim değil, aynı zamanda disiplin, özgüven, dayanışma ve takım ruhu kazandıran çok önemli bir alan. Kahramanmaraş'ı bir gençlik ve spor şehri yapma hedefimiz doğrultusunda tesisleşmeden spor okullarına, turnuvalardan farklı branşlardaki faaliyetlere kadar gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Yeni spor tesislerinin çocukların ve gençlerin geleceğine katkı sağlayacağını ifade eden Fırat Görgel, 31 halı sahanın kent genelinde vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahramanmaraş’ın dört bir yanı spor alanlarıyla donatıldı: 31 yeni halı saha hizmete girdi - Son Dakika

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