Oturarak Voleybol Süper Lig\'inde Büyükşehir Belediyespor rüzgârı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Oturarak Voleybol takımı, mücadele ettiği Süper Lig A Grubu'nda ilk etabı namağlup lider tamamladı. 4'te 4 yapan takımda hedef sezon sonu şampiyonluk.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, spora yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. Şehrin farklı spor branşlarında elde ettiği başarılar dikkat çekerken, son olarak oturarak voleybolda gelen performans büyük takdir topladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Oturarak Voleybol Süper Lig A Grubu'nda sergilediği üstün performansla ligin ilk etabına damga vurdu. Adana'da düzenlenen birinci etap müsabakalarında parkede adeta rakip tanımayan takım, oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak namağlup liderlik koltuğuna oturdu. Turnuva boyunca hem oyun disiplini hem de takım uyumuyla öne çıkan Büyükşehir Belediyesinin sporcuları, dört maçta dört galibiyet elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Üstelik bu galibiyetler yalnızca skor avantajıyla değil, aynı zamanda set vermeden kazanılan karşılaşmalarla geldi. Bu istatistik, takımın sahadaki üstünlüğünü ve rakiplerine karşı kurduğu net hakimiyeti gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü; Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü, Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü ve Konya Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldiği tüm müsabakalardan 3-0'lık net skorlarla galip ayrıldı. Elde edilen bu sonuçlarla birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, yalnızca grubunu lider tamamlamakla kalmadı, aynı zamanda şampiyonluk yolunda en güçlü adaylardan biri olduğunu da ortaya koydu. Takımın ortaya koyduğu mücadele ruhu ve yüksek motivasyon, ilerleyen etaplar için de umut verdi. Takım, sezon başında belirlenen hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, nihai amaç sezonu şampiyonlukla taçlandırmak. İlk etapta elde edilen namağlup liderlik, bu hedefe giden yolda önemli bir avantaj sağlıyor. - KAHRAMANMARAŞ