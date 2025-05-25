Kahramanmaraş İstiklalspor 2. Lig\'e Yükseldi

TFF 3. Lig Yükselme Play-Off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşan Kahramanmaraş İstiklalspor, rakibini 3-1 mağlup ederek 2. Lig'e yükseldi. Maç sonu Kahramanmaraşlılar sokaklara akın ederek kutlama coşkusu yaşadı.

Final mücadelesi Antalya'da tarafsız sahada oynandı. Maça her iki takım da etkili başlarken, maçı 3-1 kazanan Kahramanmaraş temsilcisi aldığı galibiyetle adını 2. Lig'e yazdırdı. Vatandaşlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip etme fırsatı buldu.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kahramanmaraş şehir merkezinde vatandaşlar sokağa döküldü. Takımlarının 2. Lig'e çıkmasını kutlayan taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Kentin ana caddelerinde korna çalarak tur atan vatandaşlar, meşaleler yakıp bayrak sallayarak coşkulu anlar yaşadı. Polis ekipleri kutlamaların güvenli şekilde sürdürülmesi için şehir genelinde önlem aldı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. - KAHRAMANMARAŞ