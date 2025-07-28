Kahramanmaraş'ta kano festivali düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Andırın Kano Festivali" kapsamında "Stand Up Paddle" (SUP) yarışı gerçekleştirildi.

Andırın Belediyesinin ev sahipliğinde Kargaçayırı Göleti'nde yapılan etkinliğe Kahramanmaraş ve çevre illerden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Rengarenk kanolarla gölete açılan sporcular, iki farklı kategoride kıyasıya yarıştı. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Etkinlik kapsamında Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü anısına fidan dikimi yapıldı.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, festivale gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, etkinliği gelecek yıl uluslararası boyuta taşımayı hedeflediklerini söyledi.

İlçenin doğal güzellikleri ve coğrafi yapısıyla dikkati çektiğini dile getiren Gökşen, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini kaydetti.