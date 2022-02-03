Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak

03.02.2022 16:12
Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 6 Şubat Pazar günü Merkez Spor Kompleksi'nde başlayacak organizasyona 40 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katılacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın güreş kenti olduğunu ve bu alanda Türkiye'de önemli sporcular yetiştirdiğini söyledi.

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Hopur, organizasyon kapsamında ata sporu şalvar güreşini dünyaya tanıtma fırsatı bulacaklarını belirterek, "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Şalvar güreşini yakından takip eden tüm misafirlerimizi kente bekliyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Dünya Şampiyonası, Şalvar Güreşi, Kahramanmaraş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:22:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement