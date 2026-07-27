15 Temmuz Spor Vadisi’nde ödüllü tenis turnuvasında şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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15 Temmuz Spor Vadisi’nde ödüllü tenis turnuvasında şampiyonlar belli oldu

15 Temmuz Spor Vadisi’nde ödüllü tenis turnuvasında şampiyonlar belli oldu
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen ödüllü tenis turnuvasında 8 farklı kategoride 180 sporcu mücadele etti. Final müsabakaları ve ödül töreniyle turnuva sona erdi.

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Spor Vadisi'nde düzenlenen ödüllü tenis turnuvası, final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ödüllü tenis turnuvasında 8 farklı kategoride toplam 180 sporcu korta çıktı. Birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvada sporcular, finale yükselerek derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın final müsabakaları da büyük bir heyecana sahne oldu. Şampiyonluk hedefiyle korta çıkan sporcular, final karşılaşmalarında ortaya koydukları performansla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Müsabakalar boyunca sporcuların mücadelesine saha kenarından destek veren seyirciler de turnuvaya ayrı bir renk kattı. Sporcuların başarılı vuruşları ve mücadeleleri alkışlarla karşılanırken, final karşılaşmalarında kortta olduğu kadar tribünlerde de heyecan yaşandı. Final müsabakalarının tamamlanmasının ardından turnuvanın ödül töreni gerçekleştirildi. 8 farklı kategoride dereceye giren sporcular, başarılarının karşılığı olarak ödüllerini aldı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 15 Temmuz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15 Temmuz Spor Vadisi’nde ödüllü tenis turnuvasında şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

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