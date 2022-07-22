8 - 13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen futbol, güreş ve yüzme branşlardaki spor kurslarında toplamda 2 bin 550 kursiyer ücretsiz eğitim alıyor. Kursiyerlerin eğitim alanları ve evleri arasındaki ulaşım da Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kahramanmaraş'ta yaz spor okullarına yoğun ilgi - Son Dakika

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