Bolu'da düzenlenen 9. Açık Wushu Balkan Şampiyonasında 85 kilogram sanda kategorisinde mücadele eden Kahramanmaraşlı sporcu Turgay Kaya, rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonluğuna ulaştı.

13-17 Kasım 2026 tarihleri arasında Bolu'da gerçekleştirilen 9. Açık Wushu Balkan Şampiyonasında Kahramanmaraşlı sporcu Turgay Kaya şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Şampiyonada 85 kilogram sanda (Pro Sanda) kategorisinde ter döken Turgay Kaya, sergilediği performansla turnuvayı zirvede tamamlayarak Balkan Şampiyonu unvanını elde etti. Elde ettiği dereceyle hem Kahramanmaraş'ı hem de Türkiye'yi gururlandıran milli sporcunun başarısı kentte sevinçle karşılandı.