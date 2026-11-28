Kahramanmaraşspor, Kovancılarspor'a 2-1 yenilerek 8. haftayı mağlubiyetle kapadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PGL 3. Grup 8. hafta mücadelesinde Kahramanmaraşspor, sahasında Kovancılarspor'a 2-1 mağlup oldu. 42. dakikada Hüseyin Çolak'la öne geçen ev sahibi, 51. dakikada Harun Koç'un golü ve 73. dakikada Kadir Taşoğlu'nun penaltı golüne engel olamadı.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 8. hafta müsabakasında Kovancılarspor, Kahramanmaraşspor A.Ş.'yi deplasmanda 2-1 yendi.
Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahasında oynanan müsabakayı Batuhan Bolat, Bekir Kalkanlı ve Aykut Cem Bulut hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısı ev sahibi ekibin 42. dakikada Hüseyin Çolak'ın attığı golle 1-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Kovancılarspor, 51. dakikada Harun Koç ve 73. dakikada Kadir Taşoğlu'nun penaltı golüyle 2-1 öne geçti ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Stat: Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası
Hakemler: Batuhan Bolat, Bekir Kalkanlı, Aykut Cem Bulut
Kahramanmaraşspor A.Ş.: Muhammet Emin Demir, Abdulkerim Buğrahan Telli, Yunus Karaaslan, Mahmut Sarıhasan, Furkan Yıldız, Harun Batuhan Ceyhan, Ahmet Şahbaz, Salih Yüksekoğlu, Muhammet Ali Şimşek, Hüseyin Çolak, Müslüm Akbaş
Kovancılarspor: Emre Sertçelik, Hasan Yeşil, Aykut Çakay, Yusuf Aydın, Mahsun Şener, Eray Berk Yıldız, Kadir Taşoğlu, Ahmet Can Arıkan, Ahmet Ormanoğlu, Devriş Dağ
Goller: Dk. 42 Hüseyin Çolak (Kahramanmaraşspor A.Ş.), Dk. 51 Harun Koç, Dk. 73 Kadir Taşoğlu (Pen.) (Kovancılarspor)
Sizin düşünceleriniz neler ?