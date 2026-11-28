Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 8. hafta müsabakasında Kovancılarspor, Kahramanmaraşspor A.Ş.'yi deplasmanda 2-1 yendi.

Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahasında oynanan müsabakayı Batuhan Bolat, Bekir Kalkanlı ve Aykut Cem Bulut hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısı ev sahibi ekibin 42. dakikada Hüseyin Çolak'ın attığı golle 1-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Kovancılarspor, 51. dakikada Harun Koç ve 73. dakikada Kadir Taşoğlu'nun penaltı golüyle 2-1 öne geçti ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Stat: Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası

Hakemler: Batuhan Bolat, Bekir Kalkanlı, Aykut Cem Bulut

Kahramanmaraşspor A.Ş.: Muhammet Emin Demir, Abdulkerim Buğrahan Telli, Yunus Karaaslan, Mahmut Sarıhasan, Furkan Yıldız, Harun Batuhan Ceyhan, Ahmet Şahbaz, Salih Yüksekoğlu, Muhammet Ali Şimşek, Hüseyin Çolak, Müslüm Akbaş

Kovancılarspor: Emre Sertçelik, Hasan Yeşil, Aykut Çakay, Yusuf Aydın, Mahsun Şener, Eray Berk Yıldız, Kadir Taşoğlu, Ahmet Can Arıkan, Ahmet Ormanoğlu, Devriş Dağ

Goller: Dk. 42 Hüseyin Çolak (Kahramanmaraşspor A.Ş.), Dk. 51 Harun Koç, Dk. 73 Kadir Taşoğlu (Pen.) (Kovancılarspor)