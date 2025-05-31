Kalacak gibi! Osimhen\'de ibre Galatasaray\'a döndü

Nijeryalı golcü, kavgalı olduğu İtalyan teknik adam yüzünden eski takımına dönemez. Conte, Osimhen'in Juventus'a satılmasını da veto ediyor. Victor'un Suudi Arabistan'da da gönlü yok.

GALATASARAY'A MÜJDE

Nijeryalı futbolcu karar aşamasına gelirken, İtalya'da da Galatasaray'ı sevindiren gelişmeler yaşandı. Teknik Direktör Antonio Conte, şampiyon yaptığı Napoli'de kaldı. Bu da İtalyan teknik adamla kavgalı olduğu Osimhen'in Napoli'ye dönmeyeceği anlamına geliyor. Conte, Juventus'un güçlenmemesi için Osimhen'in en büyük rakibine satılmasına da karşı çıkıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'A GÖNLÜ YOK

Suudi Arabistan kulüpleri astronomik teklifler yaptı. Ancak Galatasaray taraftarları, Nijeryalı futbolcunun aklını çeldi. Kalbinin sesini dinleyen Osimhen, Arabistan'a gitmek yerine sarı-kırmızılı formayı giymeye daha sıcak bakıyor.

MANCHESTER UNITED İSTİYOR

Geriye, Manchester United kaldı. Manchester United transfer şefi, Rasmus Hojlund ve Victor Osimhen'i içeren bir takas anlaşması olasılığıyla Napoli'ye uçtu. Kırmızı Şeytanlar, transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor.