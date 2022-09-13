Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde - Son Dakika
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Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde

13.09.2022 11:43
Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir ligde kalesinde gol görmeyen 2 ekip olarak öne çıktı. Konyaspor 14 puanla zirvede yer alırken, 1 maç eksiği olan Başakşehir ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir, kalelerini gole kapattı.

Medipol Başakşehir ligin açılışında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup ederken 2. haftada Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kayserispor ve Alanyaspor'u 2-0 ile geçen Emre Belözoğlu'nun öğrencileridün de BeşiktaşVodafone Park'ta tek golle mağlup ederek geride kalan 6 haftada 13 puan toplamayı başardı.

KONYASPOR LİGİN ZİRVESİNDE

Konyaspor ise ligin ilk 2 haftasında MKE Anlaragücü ve Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 3. haftasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden İlhan Palut'un Konyaspor'u son 3 haftada Fenerbahçe, Giresunspor ve Hatayspor'u tek golle mağlup etmeyi başarıp 14 puanla liderlik koltuğuna yükseldi.

Ligin 7. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Konyaspor ise Galatasaray deplasmanında 3 puan arayacak.

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SON DAKİKA: Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde - Son Dakika
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