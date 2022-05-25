Kallithea Atlamalar Grand Prix'sinde 1 altın ve 1 bronz madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Kallithea Atlamalar Grand Prix'sinde 1 altın ve 1 bronz madalya

25.05.2022 21:31
Kallithea Atlamalar Grand Prix'sinde 1 altın ve 1 bronz madalya

Yunanistan'da düzenlenen Kallithea Atlamalar Grand Prix'sinde milli sporcular 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Yunanistan'da düzenlenen Kallithea Atlamalar Grand Prix'sinde milli sporcular 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Buse Arıkazan, Tuğba Danışmaz ve Buse Savaşkan mücadele etti.

Sırıkla atlamada Buse Arıkazan, 4.37 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, 4.42 metrede üç kez Türkiye rekoru denedi ancak başarılı olamadı.

Üç adım atlamada Tuğba Danışmaz da 13.89 metrelik atlayışıyla üçüncü sırayı alıp, bronz madalyayı boynuna taktı.

Yüksek atlamada ise Buse Savaşkan, 1.84 metrelik derecesiyle bu yılki en atlayışını gerçekleştirdi ve müsabakayı altıncı olarak noktaladı.

YORUMLAR
500
Yaz Spor Oyunları'nda bronz madalya kazanan boksörler, Erzurum'da coşkuyla karşılandı Yaz Spor Oyunları'nda bronz madalya kazanan boksörler, Erzurum'da coşkuyla karşılandı Fransa fatihleri çiçeklerle karşılandı Fransa fatihleri çiçeklerle karşılandı
Kaynak: AA

Bronz Madalya, Grand Prix, Yunanistan, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kallithea Atlamalar Grand Prix'sinde 1 altın ve 1 bronz madalya - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:56 Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
20:22 Türkiye'de 25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi
20:21 Duygulandıran paylaşım! Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı
19:45 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan videolu cevap
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
19:43 İtalyan devi, Enes Ünal için harekete geçti! İşte Getafe'nin istediği inanılmaz bonservis
18:45 AK Partili isim asgari ücrete 2. zam için sonbaharı işaret etti: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 21:38:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kallithea Atlamalar Grand Prix'sinde 1 altın ve 1 bronz madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement