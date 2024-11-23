Kaloğlu: Fenerbahçe'ye Yenilmek Üzgün Ama Mücadele Ettik - Son Dakika
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Kaloğlu: Fenerbahçe'ye Yenilmek Üzgün Ama Mücadele Ettik

Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu, Fenerbahçe'ye 6-2 yenildikleri maç sonrası mücadelelerini vurguladı.

23.11.2024 20:17
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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Gücümüz belli ama Fenerbahçe'yi yenmeye inanmıştık. Bunun içinde sahaya çıktık. Maçın başından sonuna kadar bunun için mücadele verdik." dedi.

Kaloğlu, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 6-2 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, skordan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Baskılı oyuncularla ön alanda rakibi karşılayarak gol pozisyonlarına girmeyi planladıklarını belirten Kaloğlu, "İlk penaltı pozisyonunun penaltı olmadığını sadece biz değil tüm Türkiye gördü. Herkesin görmesine rağmen Direnç hoca ve VAR ekibi bunu görmedi. Gücümüz belli ama Fenerbahçe'yi yenmeye inanmıştık. Bunun içinde sahaya çıktık. Maçın başından sonuna kadar bunun için mücadele verdik." dedi.

Erken gelen golün tüm planlarını bozduğunu vurgulayan Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Zaten kaliteli ayakları olan güçlü kadrosu bulunan Fenerbahçe'ye karşı 5. dakikada haksız bir penaltıyla mağlup duruma düşüyorsunuz. Sonrasında 3 orta saha oyuncumuzun ikisine haksız yere sarı kart gösterildi. Bu da orta sahadaki direncimizi kırdı. Üçüncü gol ise bize göre ofsayt. Fenerbahçeli oyuncu hamle yapıyor ve defansımızın dengesini bozuyor. Kolevetsios'un pozisyonunda da bize penaltı çalınmalıydı. İkinci yarı maça tutunmak için her şeyi yaptık. Dizilişimizi değiştirdik, oyuncu değiştirdik. Toplamda 41 orta yaptık. 25 defa ceza sahasına girdik. 15-20 şut çektik. İkili mücadelede yüzde 56 ile rakibimize üstünlük sağladık. Bu bir takımın inanmasıyla alakalıydı. Ama sadece bizim inanmamızla olmadı. Eksiklerimiz var ama bunun ardına sığınmıyoruz. Ama çocukların bir isteği var ve bunu sahada alamıyorlar. Biz 5 maçtır yenilmeyen bir takımdık. Bu takım bir maçta 6 gol yiyecek bir takım değildi. Ama 3. golden sonra rakibe verdiğimiz boş alanlar, rakibin kontratakları sonuca gitmelerini sağladı."

Kaloğlu, oyuncularının bugünkü mücadelesinden gurur duyduğunu, skoru unutup oyunlarını geliştirerek devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kaloğlu: Fenerbahçe'ye Yenilmek Üzgün Ama Mücadele Ettik - Son Dakika

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