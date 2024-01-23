Kamerun, Gambiya\'yı yenerek bir üst tura çıktı

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Kamerun'un Afrika Uluslar Kupasında Gambiya'yı yenerek bir üst tura çıkması sokaklarda coşkuyla kutlandı.
Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yaptığı Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Gambiya ve Kamerun karşı karşıya geldi.
Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kamerunlular maçı kafe, restoran ve meydanlarda kurulan dev ekranlarda izledi.
Kamerun'un Gambiya'yı 3-2 yenmesinin ardından taraftarlar başkent sokaklarını sloganlar atarak ve dans ederek şenlik alanına çevirdi.
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