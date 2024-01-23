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Kamerun, Gambiya'yı yenerek bir üst tura çıktı - Son Dakika
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Kamerun, Gambiya'yı yenerek bir üst tura çıktı

Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'nda oynanan maçta Kamerun, Gambiya'yı 3-2 yenerek bir üst tura çıktı. Kamerunlular, maçı kafe, restoran ve meydanlarda kurulan dev ekranlarda izledi ve galibiyeti sokaklarda coşkuyla kutladı.

Kamerun, Gambiya\'yı yenerek bir üst tura çıktı
23.01.2024 - 22:49,
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Kamerun'un Afrika Uluslar Kupasında Gambiya'yı yenerek bir üst tura çıkması sokaklarda coşkuyla kutlandı.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yaptığı Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Gambiya ve Kamerun karşı karşıya geldi.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kamerunlular maçı kafe, restoran ve meydanlarda kurulan dev ekranlarda izledi.

Kamerun'un Gambiya'yı 3-2 yenmesinin ardından taraftarlar başkent sokaklarını sloganlar atarak ve dans ederek şenlik alanına çevirdi.

Kaynak: AA
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