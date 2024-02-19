Kan kanseri tedavisi gören futbolcu Mümin Talip Pazarlı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kan kanseri tedavisi gören futbolcu Mümin Talip Pazarlı son yolculuğuna uğurlandı

Kan kanseri tedavisi gören futbolcu Mümin Talip Pazarlı son yolculuğuna uğurlandı

Serik Belediyesporlu futbolcu Mümin Talip Pazarlı, kan kanseri tedavisi görürken hayatını kaybetti. İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine takım arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Pazarlı'nın naaşı Güzelce Mezarlığı'nda defnedildi.

19.02.2024 14:57  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kan kanseri tedavisi görürken hayatını kaybeden Serik Belediyesporlu futbolcu Mümin Talip Pazarlı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece'deki Güzelce Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Serik Belediyespor'un yöneticileri, teknik heyeti, futbolcuları, merhumun ailesi ve sevenleri katıldı.

Mümin Talip Pazarlı'nın takım arkadaşı Emre Toptan, herkesin çok üzgün olduğunu belirterek, "Her şey 15 gün içerisinde oldu. Tedavi olur ve aramıza geri döner diye düşünüyorduk. Şok içerisindeyiz. Mekanı cennet olur inşallah. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Allah ailesine ve dostlarına sabır versin." ifadelerini kullandı.

Pazarlı'nın naaşı, cenaze namazının ardından Güzelce Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kan kanseri tedavisi gören futbolcu Mümin Talip Pazarlı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:27:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kan kanseri tedavisi gören futbolcu Mümin Talip Pazarlı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement