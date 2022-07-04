Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı

Özellikle Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş formasıyla taraftarın gönlünü kazanan Cyle Larin, takımdan ayrıldı. Beşiktaş ile sözleşme konusunda anlaşamayan Kanadalı oyuncu Belçika ekibi Club Brugge ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GEÇEN SEZON 9 GOLE DİREKT KATKI

Cyle Larin, geçen sezon forma giydiği 38 maçta 8 gol, 1 asistle ile oynadı. Kariyer sezonlarından biri olan 2020-2021 sezonunda ise 45 maçta 23 gol, 5 asist kaydetti.

LARİN'DEN VEDA MESAJI

Kanadalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.