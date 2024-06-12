Zonguldak Spor Basket 67 Başkanı: Süper Lig için 40-50 milyon TL bütçeye ihtiyaç var - Son Dakika
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Zonguldak Spor Basket 67 Başkanı: Süper Lig için 40-50 milyon TL bütçeye ihtiyaç var

Zonguldak Spor Basket 67 Kulüp Başkanı Kanat Tan, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edebilmek için 40-50 milyon TL bütçeye ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Tan, ayrıca şehrin holdinglerinden ve belediyelerinden destek beklediklerini belirtti.

12.06.2024 20:58
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ING Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Zonguldak Spor Basket 67'de Başkan Kanat Tan, Süper Lig'de mücadele edebilmek için 40-50 milyon TL bütçeye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

ING Kadınlar Süper Ligi'ne yükselen Zonguldak Spor Basket 67 Kulüp Başkanı Kanat Tan, Yönetim Kurulu Üyeleri Kartal Tan, Koray Atalı ve Buğra Kubalas bugün Site Kapalı Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Zonguldak Spor Basket 67 Kulüp Başkanı Kanat Tan, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir sezon için 40-50 milyon TL bütçeye ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

Zonguldak'ın Süper Ligi hak ettiğini ifade eden Tan, "Bu renklere gönül veren insanlar olarak Zonguldakspor biliyorsunuz Kırmızı şehit madenci kanının rengi, lacivert de içlerinin tulumunun rengi. Zonguldakspor ismini yaşatmak için Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol takımını kurduk. Kurduktan sonra güçlü transferler yaparak birinci senemizde rekorlar kırarak 1. Lig'e çıktık. Bu süreçten sonra 1. Lig'deki bütçelerimiz de daha büyük arttıktan sonra 1. Lig'de tekrar özellikle Türkiye'de seyirci rekorları kırarak şampiyon olduk. Bu şehrin her şeyin en iyisini hak ettiğine inandığımız için, bu seyircimiz, bu enerjimizle birlikte, hep beraber birlik ve beraberlik içinde, bu konuda mütevazi olamayacağım. Dev bütçeli takımlar arasında şampiyon olup şehrimizi hak ettiği yere Süper Lig'e getirdik."

Zonguldak Spor Basket 67 Kulüp Başkanı Kanat Tan, "Bizim de çevremizde 7 tane holdingimiz var, 28 tane belediyemiz var. Benim görüşüm bu şehirden para kazandıkları için biraz borçlu olduklarını düşünüyorum. Bir de en büyük avantajımız şu; Cumhurbaşkanımızın yeni sponsorluk yasasında, sponsor olduğunuz zaman vergiden düşebiliyorsunuz. Yani bize sponsor olduğu zaman kendisi vergiden de düşebiliyor. Bu yılki bütçemiz 40-50 milyon TL. Yönetim olarak elimizi tabii ki taşın altına koyacağız ama bu paraları verebilecek gücümüz yok. Zamanımız her gün daralıyor. Çok üzülerek sahaya çıkmama durumumuz var. Bu seyirci bunu hak etmiyor. Yani bu şehir bunu hak etmiyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zonguldak Spor Basket 67 Başkanı: Süper Lig için 40-50 milyon TL bütçeye ihtiyaç var - Son Dakika

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