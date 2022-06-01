"Kandıra Başkanlık Kupası Voleybol Turnuvası" başladı - Son Dakika
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"Kandıra Başkanlık Kupası Voleybol Turnuvası" başladı

01.06.2022 18:07
"Kandıra Başkanlık Kupası Voleybol Turnuvası" başladı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen "Başkanlık Kupası Voleybol Turnuvası", Belediye Başkanı Adnan Turan'ın vuruşuyla başladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen "Başkanlık Kupası Voleybol Turnuvası", Belediye Başkanı Adnan Turan'ın vuruşuyla başladı.

Kandıra Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu'nda yapılan turnuvayla ilçede spor faaliyetlerinin artırılması ve gençlerin spora yönlendirilmesi hedefleniyor.

13 takım ve 130 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuva, 1 hafta boyunca çekişmeli maçlara sahne olacak.

Başkan Turan, gençlerin yaşam kalitesini yükseltmek ve spora yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla bu tarz faaliyetlerin devam etmesini planladıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 'Kandıra Başkanlık Kupası Voleybol Turnuvası' başladı - Son Dakika


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