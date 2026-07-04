Kano\'da Tarihi Başarı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden milli Sporcu Rahmi Kaan Karahan Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'na güçlü bir başlangıç yapmıştı.

Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda, antrenör Ufuk Özcan eşliğinde mücadele eden milli sporcu Rahmi Kaan Karahan finalde büyük bir başarıya imza atarak 200 metre yarışında bronz madalya kazanarak, Türk kano tarihinin bu mesafedeki ilk dünya madalyasını ülkemize kazandırdı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tarih yazdık! Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda milli sporcumuz Rahmi Kaan Karahan, 200 metre yarışında bronz madalya kazanarak Türk kano tarihinin bu mesafedeki ilk dünya madalyasını ülkemize kazandırdı. Antrenörü Ufuk Özcan eşliğinde elde edilen bu tarihi başarıyla gurur duyuyor, sporcumuzu ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA