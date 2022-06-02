Kano Kürek Kulübü binası inşaatı yapılıyor - Son Dakika
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Kano Kürek Kulübü binası inşaatı yapılıyor

02.06.2022 13:01
Kano Kürek Kulübü binası inşaatı yapılıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde yapımına başlanan Kano Kürek Kulübü binasında inşaat çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde yapımına başlanan Kano Kürek Kulübü binasında inşaat çalışmaları devam ediyor.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, beldede yapım çalışmalarına başlanan Kano Kürek Kulübü binası inşaatında çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kaba inşaatın bitme aşamasına geldiğini dile getiren Başkan Demirtaş "İnşallah kısa bir süre içerisinde Kano Kulübü binasının inşaatını bitirip hizmete açacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dahilinde bildiğiniz üzere ilk kürek yarışları yapılmıştı. Burası Türkiye'nin en uzun kürek yarışı parkurlarından biri olacak. Kulüp binasını yaptıktan sonra burada gençlerimize burada eğitimler verilmeye başlanacak. Ulusal ve uluslararası kano kürek yarışları Gülüç Irmağı'nda yapılmaya başlanacak. Gülüç Irmağı önümüzdeki aylarda görsel olarakta çok renkli bir hale gelecek. İnsanlarımız sosyal tesislerimize gelip bu güzelliği izleyebilecek, sahildeki yürüyüş yollarında hem spor yapıp hemde bu güzellikleri görebilecekler" dedi. - ZONGULDAK

Kano Kürek Kulübü binası inşaatı yapılıyor
Kano Kürek Kulübü binası inşaatı yapılıyor
Kano Kürek Kulübü binası inşaatı yapılıyor
Kano Kürek Kulübü binası inşaatı yapılıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Zonguldak, Spor, Son Dakika

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