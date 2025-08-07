Kano Yarışlarında 4 Madalya

Rusya'daki Uluslararası 19 Yaş Altı ve Gençler Durgunsu Kano Regatta Yarışları'na katılan milli sporcular, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre, Barnaul kentinde düzenlenen organizasyonda 15 ülkeden 90 sporcu mücadele etti.

Özge Nas Yıldız, kadınlar K1 200 metre kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Muhammed Emin Sulak, erkekler K1 200 metre ve K1 1000 metre kategorilerinde, Işılsu Karvan-Muhammed Emin Sulak ikilisi ise karışık K2 500 metrede 3. sırayı aldı.