Kanocular başarıya doymadı - Son Dakika
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Kanocular başarıya doymadı

08.04.2022 00:57
Kanocular başarıya doymadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kanocuları, Muğla'da gerçekleştirilen Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası'nda toplamda 14 farklı derece elde ederek şampiyonaya damga vuran takım oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kanocuları, Muğla'da gerçekleştirilen Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası'nda toplamda 14 farklı derece elde ederek şampiyonaya damga vuran takım oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor alanında katıldığı neredeyse tüm organizasyonlardan önemli derecelerle dönüyor. Muğla Köyceğiz'de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım seçmelerine takım olarak katılan Büyükşehir, yarışlara damga vurdu. Belediye takımı tüm kategori ve yarışlarda toplamda 14 farklı derece elde etti. "Büyükler erkekler" kategorisinde yarışan Mustafa Özmen bin metrede ikinci, 500 metrede üçüncü, 200 metrede ikinci oldu, aynı kategoride Fahri Ayvaz ise 500 metrede ikinci oldu. Gençler kategorisinde ise İdris Şentürk bin metrede ve 500 metrede iki ayrı birincilik elde ederken Burak Tarhan ise 200 metrede üçüncü oldu. Yıldızlar kategorisinde ise Taha Erkan bin metre, 500 metre ve 200 metre yarışlarında üç ayrı birincilik elde ederken Muhamet Emin Sulak da bin metre ve 500 metrede ikinci, 200 metrede ise üçüncü oldu. Büyükler kategorisinde yarışan Yusuf Baydoğan ise ikinciliği elde etti. Öte yandan Milli Takım seçmelerinde 2022 Avrupa ve Dünya Kano Şampiyonası için Büyükşehir'in takımından 5 sporcu kampa davet edildi. - SAKARYA

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz, Muğla, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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