Kanoda hedef Dünya Kupası'nda finale kalmak - Son Dakika

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Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, önlerinde yoğun bir uluslararası müsabaka takvimi olduğunu söyledi.

Kabakçı, AA muhabirine açıklamasında, sporcuların kasım ayından itibaren hazırlık çalışmaları yürüttüğünü, her ay bir test ve TOHM değerlendirme yarışı yaptığını kaydetti.

Köyceğiz'de 3 gün süren Bahar Kupası yarışlarında sporcuların son derecelerini test edip, milli takım kadrosunu oluşturacaklarını belirten Kabakçı, "Mayıs ayı itibarıyla Dünya Kupası müsabakaları başlayacak. Dünya Kupası'nın ilk iki ayağı Polonya ve Macaristan'da yapılacak. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası var. Ana hedefimiz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek." dedi.

Kanoda altyapıya büyük önem verdiklerini anlatan Kabakçı, geçen yıl genç sporcuların çok sayıda madalya aldığını, bu yıl hedeflenen uluslararası madalyaları kazanmak için de büyük çaba sarf edeceklerini aktardı.

Mayıs ayında yapılacak Dünya Kupası'na büyük önem verdiklerini anlatan Kabakçı, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası'nda beklentimiz, A finaline çıkabilmek. Yani ilk dokuz içerisinde yer alabilmek. Genelde sporcularımız birçok kategoride dünya kupalarında B finali yaparak ilk 18 içerisinde yer alıyor. Hedefimiz tabii ki her zaman A finalinde yarışacak sporcuları yetiştirmek ve buralarda kalıcı olup madalyaya ulaşabilmek. Amacımız sporu tabana yayabilmek, daha fazla sporcuyla yarışabilmek. Bunun için bakanlığımız geçen yıl çok ciddi antrenör kadrosu istihdam etti. Bu sene de ülkemizin birçok yerinde antrenörler göreve başlayacak. Biz de malzeme desteği vererek, daha fazla sporcuya ulaşabilme imkanı sağlamış olacağız."

Kakkaç: "Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanacağız"

Milli sporculardan Serkan Kakkaç, 2012 yılından beri kano yaptığını, 2014 yılından bu yana de aktif milli takım sporcusu olduğunu söyledi.

2018 yılında olimpik havuza dahil edildiğini ve öncesinde Avrupa dereceleri bulunduğuna işaret eden Kakkaç, "Avrupa'da ve dünyada ülkemizi daha iyi temsil edebilmek için çalışmalara devam ediyoruz. Milli takım seçmeleri yapıldı ve benim için güzel geçti. Milli takım seçmelerinden kampa kalanları Dünya Kupası'na götürecekler. Mayıs ayındaki Dünya Kupası yarışlarına Köyceğiz'de en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Kakkaç, Dünya Kupası'nda K2 ve K4 kategorilerinde ilk 10 içinde olmayı, dünya ile Avrupa şampiyonalarında A finaline çıkmayı hedeflediğini dile getirdi.

Milli sporcu Hilal Avcı ise sezonun ilk yarışının Köyceğiz'de yaptıklarını ve iyi dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Artık milli takım olarak Dünya Kupası'na hazırlanacaklarını belirten Avcı, "Kano gerçekten çok performans gerektiren bir spor. Çünkü hem denge istiyor hem performans anlamında ciddi gelişim istiyor. Bu yüzden sabırlı olmak çok önemli. Ancak bir hedefiniz olduğunda ve bunu sürekli kendinize hatırlattığınızda, o doğrultuda ilerliyorsunuz. Bu yüzden zor bir spor. 2012 senesinden beri Türkiye şampiyonuyum ama hedefim Avrupa'da, dünyada bu istikrarı sürdürebilmek, çok iyi bir yere gelebilmek." değerlendirmesinde bulundu.