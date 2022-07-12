Kanser tedavisi gören Alman futbolcu Baumgartl son durumunu paylaştı: Sahalara geri dönüş için kafamda bir tarih var

Mayıs ayında testis kanserine yakalandığını açıklayan 26 yaşındaki oyuncu Timo Baumgartl, takımının Bohemians ile yaptığı hazırlık maçını izledi. Ajansspor'un Sport Bild'dan aktardığı habere göre oyuncu "Yapılması gereken kemoterapileri geride bıraktım, saçlarım dökülse de iyiyim. Koşuya da çıktım. Geri dönüş için kafamda bir tarih var ama bunu kız arkadaşım dahi bilmiyor" açıklamasını yaptı.

TEDAVİ İÇİN BERLİN'DE KALDI

2019 yılında 10 Milyon euro karşılığında Stuttgart'tan PSV'ye transfer olan Alman oyuncu, geçen sezon kulübü tarafından Union Berlin'e kiralandı. Takımının 34 resmi maçında görev yapan Baumgartl, 1 gol, 2 asist ile oynadı. Bu sezon 2024 yılına kadar sözleşmesinin devam ettiği PSV'ye dönmesi gereken savunma oyuncusu, Berlin'de süren tedavisinin aksamaması için PSV tarafından yeniden Alman kulübüne kiralandı.