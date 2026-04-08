Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Fransız futbolcu N'Golo Kante ve Levent Mercan, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.
Chobani Stadı'ndaki Fenerium mağazasında gerçekleştirilen imza gününe, taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Oyunculardan imza alabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için saatler öncesinde stadın önüne gelen sarı-lacivertli taraftarlar, soğuğa aldırış etmeden uzun kuyruklar oluşturdu.
Deneyimli oyuncular N'Golo Kante ve Levent Mercan, bir araya geldikleri taraftarların formalarını imzalarken, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
