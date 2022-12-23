Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu içini döktü: Bizi biraz yıprattılar - Son Dakika
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Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu içini döktü: Bizi biraz yıprattılar

23.12.2022 22:56

Ümraniyespor galibiyeti sonrası suskunluğunu bozan Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu, "Başakşehir'e geldiğimizden beri yakaladığımız başarından rahatsız oluyorlar. 50 günlük arada bizi yıprattılar. Ama ben alışığım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a 7-0 mağlup olduktan sonra oyuncularıyla ilgili sert açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Ümraniyespor'u 3-1 yendikleri maçın ardından konuşulan polemiklere cevap verdi.

"NEDENDİR BİLMİYORUM"

Başakşehir'deki görev sürecinde yakaladıkları başarıdan dolayı taşlandıklarını ifade eden Belözoğlu, "Geldiğimiz günden itibaren nedendir bilmiyorum yakaladığımız başarıdan rahatsız oluyorlar sanırım. 50 günlük arada bizi yıprattılar" dedi.

"BEN ALIŞIĞIM"

Bu tür durumlara alışık olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Ben bu duruma alışığım, ancak oyuncu grubunda buna alışık olmayanlar var. Biz yıllarca bize atılan taşlarla, çok şükür o taşları geriye atmadan kendi kalemizi inşa ettik" ifadelerini kullandı.

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