Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu içini döktü: Bizi biraz yıprattılar

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan'dan milyonları heyecanlandıran sözler

Galatasaray'a 7-0 mağlup olduktan sonra oyuncularıyla ilgili sert açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Ümraniyespor'u 3-1 yendikleri maçın ardından konuşulan polemiklere cevap verdi.

"NEDENDİR BİLMİYORUM"

Başakşehir'deki görev sürecinde yakaladıkları başarıdan dolayı taşlandıklarını ifade eden Belözoğlu, "Geldiğimiz günden itibaren nedendir bilmiyorum yakaladığımız başarıdan rahatsız oluyorlar sanırım. 50 günlük arada bizi yıprattılar" dedi.

"BEN ALIŞIĞIM"

Bu tür durumlara alışık olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Ben bu duruma alışığım, ancak oyuncu grubunda buna alışık olmayanlar var. Biz yıllarca bize atılan taşlarla, çok şükür o taşları geriye atmadan kendi kalemizi inşa ettik" ifadelerini kullandı.