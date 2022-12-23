Galatasaray'a 7-0 mağlup olduktan sonra oyuncularıyla ilgili sert açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Ümraniyespor'u 3-1 yendikleri maçın ardından konuşulan polemiklere cevap verdi.
Başakşehir'deki görev sürecinde yakaladıkları başarıdan dolayı taşlandıklarını ifade eden Belözoğlu, "Geldiğimiz günden itibaren nedendir bilmiyorum yakaladığımız başarıdan rahatsız oluyorlar sanırım. 50 günlük arada bizi yıprattılar" dedi.
Bu tür durumlara alışık olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Ben bu duruma alışığım, ancak oyuncu grubunda buna alışık olmayanlar var. Biz yıllarca bize atılan taşlarla, çok şükür o taşları geriye atmadan kendi kalemizi inşa ettik" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu içini döktü: Bizi biraz yıprattılar - Son Dakika