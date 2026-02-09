Kap geldi! İşte Jhon Duran\'ın yeni takımı

Rusya Ligi ekiplerinden Zenit, Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, 22 yaşındaki futbolcunun transferini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN ZENIT'E KİRALIK

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, sezon sonuna kadar Zenit forması giyecek. Transfer, Zenit tarafından yapılan paylaşımla resmiyet kazandı.

SEZON PERFORMANSI

22 yaşındaki Kolombiyalı forvet, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev aldı. Jhon Duran bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.